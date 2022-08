x x

GERENZANO – Nel comune di Gerenzano sono iniziati i lavori previsti dal progetto “Sistema Olona – la biodiversità che scorre”. Questo progetto è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo, e vede il coinvolgimento di vari enti e associazioni come l’istituto Oikos Onlus; esso consterà nel rafforzamento della rete ecologica delle aree protette lungo il corso del fiume Olona e del torrente Bozzente, il tutto nell’ambito territoriale ecosistemico del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

I lavori in corso nella sezione gerenzanese del Parco dei Mughetti comprendono la creazione di un passaggio per la piccola fauna sotto la Via Risorgimento, verso il Parco degli Aironi, e la formazione di una mensola lungo il Bozzente sotto al ponte ferroviario della linea Saronno-Malpensa.

Altri interventi effettuati lungo quest’infrastruttura hanno visto: un passaggio faunistico sperimentale, grazie alla collaborazione con Ferrovienord Spa, e la manutenzione straordinaria dei bypass del Bozzentino e del Fontanile di San Giacomo.

06082022