UBOLDO – Nei giorni scorsi il sindaco di Uboldo Luigi Clerici e la protezione civile, accompagnati dal personale dell’ufficio tecnico, del parco dei Mughetti e della Regione, si sono recati sugli argini del corso Bozzente, tra Origgio e Uboldo, per un sopralluogo degli argini, che verranno messi in sicurezza da un progetto finanziato da Regione Lombardia.



Oggetti dell’intervento sono i tratti di via Madonnini e via Caduti della Liberazione, dove si teme che gli edifici possano allagarsi in caso di esondazione degli argini. Il sopralluogo ha, infatti, attestato il pericolo di esondazione a causa di alcune criticità sulle scarpate.

(foto archivio)