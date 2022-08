x x

COGLIATE – Al centro sportivo di Cogliate di via Montello si sono allenati alcuni rappresentanti della Nazionale italiana cani da soccorso Enci, che si appresta a disputare i campionato mondiali, che si terranno questo mese proprio in Italia, dal 17 al 21 agosto. A fare gli onori di casa il sindaco cogliatese, Andrea Basilico, ed il cogliatese Matteo Romanò che gareggierà ai mondiali con i colori azzurri.

A Cogliate c’erano anche Duilio Cleva, responsabile dell nucleo cinofilo da soccorso della Associazione nazionale alpini della sezione di Varese, che ha ospitato questa iniziativa tramite il centro di formazione cinotecnica “Lupo maestro”.

(foto: il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, al centro sportivo di via Montello con parte del team della nazionale italiana di cani da soccorso)

