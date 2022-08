x x

BUSTO ARSIZIO – MEDA È una quindicenne di Meda, ma l’ultima volta è stata vista a Busto Arsizio. La richiesta disperata della famiglia di Chiara D’Itria è approdata su “Chi l’ha visto”. Non ci sono notizie della ragazza da domenica 7 agosto. Quasi una settimana dunque di silenzio e di angoscia per la famiglia.

Chiara è alta 1.55, ha i capelli e gli occhi castani. Indossava una tuta “Adidas” e una canotta nere. Ha piercing, sul naso, tra il labbro e il naso e sull’ombelico. È sparita da Busto e non ha portato con sé cellulare né documenti. I genitori, non sono mai stati contattati da domenica e vivono ore di disperazione.

