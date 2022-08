x x

SARONNO / LIMBIATE – Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per un episodio avvenuto ieri alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna ed i cui contorni sono da chiarire. Alle 18.30 da parte di Areu l’invio sul posto di una ambulanza, su richiesta di alcuni passanti, per soccorrere una donna, che avrebbe subito una aggressione. Per fortuna, per lei, nulla di grave; non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale.

A Limbiate per una caduta dalla motocicletta è rimasto ferito un uomo di 73 anni: l’incidente si è verificato ieri mattina alle 9.30 in viale Lombardia; sul posto per le cure del caso una ambulanza della Croce rossa di Misinto, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale limbiatese. Il ferito è stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicato di lievi contusioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

16082022