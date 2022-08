x x

GERENZANO – Torna dopo due anni di break dovuti alla pandemia il prestigioso trofeo Massimo Romeo, dedicato alle categorie Under-13 femminili, quest’anno la competizione si è svolta a Collecchio (PR).

Ad aggiudicarsi la vittoria quest’anno è stata la nazionale italiana, che può vantare tra le sue giocatrici anche la gerenzanese Sofia di Fonzo, la quale milita nelle fila del Saronno Softball.

La partenza della nazionale al torneo è stata piuttosto lenta e compassata, complice sicuramente l’emozione, ciò non ha comunque pregiudicato le gare, e ha portato la nazionale alla vittoria del torneo.

