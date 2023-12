SARONNO – “Con grande soddisfazione” la Inox Team Saronno Softball “ è lieta di rendere noto il rinnovo contrattuale di Fabrizia Marrone in vista della stagione 2024. La giocatrice abruzzese vestirà così la divisa nero-azzurra per il sesto anno consecutivo, diventando ancora di più uno dei pilastri della squadra”. Marrone e Inox Team sempre sulla stessa lunghezza d’onda, per la conferma è bastata una chat su Instagram, dove è comparso anche un video.

“Poter avere insieme a noi Fabrizia anche per la prossima stagione è davvero qualcosa di importante per quello che lei rappresenta dentro e fuori dal campo – commenta il presidente Massimo Rotondo – Stiamo infatti parlando di una delle migliori giocatrici italiane ed europee, come testimoniato anche dall’ultima Coppa Campioni, dove ha chiuso con medie illegali in attacco. A livello di spogliatoio, inoltre, la sua presenza e il suo carisma sono fondamentali e lo saranno ancor di più nel 2024”.

“Sono molto carica per la prossima annata, ho tanta voglia di condividere il mio tempo e un campo da softball con le mie compagne di squadra – dichiara Marrone – Ho già attivato il conto alla rovescia per poter scendere in diamante con la divisa del Saronno. Non vedo davvero l’ora”.

Nella scorsa stagione Marrone ha chiuso in campionato con una media battuta di .398 con 16 punti battuti a casa, 34 punti segnati e 22 basi rubate. In Coppa Campioni, invece, è risultata tra le migliori giocatrici del torneo con una media battuta di .583 grazie con 9 basi rubate. “La squadra che stiamo allestendo vuole competere e raggiungere buoni risultati sia in Italia che in Europa, dove saremo impegnati nella Coppa delle Coppe che si disputerà ad Haarlem, in Olanda. La conferma di Marrone è il primo segnale che il Saronno vuole continuare a brillare per quest’anno e per quelli a venire” afferma Michele Leonello, direttore generale della Inox Team Saronno.