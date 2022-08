x x

SARONNO – Il centro sportivo Matteotti di via Sampietro ha cambiato volto, grazie al Fbc Saronno: “Avevamo promesso dei cambiamenti e i cambiamenti saranno ben visibili! Nuovi gli spazi a bordo campo, nuova segnaletica, ci stiamo rifacendo il look! Che ve ne pare?A breve il prossimo step dei lavori sará messo in posa” riepilogano dalla società calcistica.

L’esito dei lavori di sistemazione sin qui eseguiti è ben visibile: l’impianto, che costituisce la “casa” del settore giovanile della società saronnese, non è mai stata così accogliente, con le strutture che sono state tinteggiate di bianco e celeste, i colori societari. Il tutto dopo la risistemazione, anche all’interno, degli spogliatoi e dello spazio bar che era particolarmente malridotto dopo essere stato nei mesi scorso presi di mira dai ladri.

(foto: alcune immagini del “nuovo” centro sportivo Matteotti)

16082022