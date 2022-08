x x

SARONNO / TRADATE – Malore nella zona del retrostazione a Saronno: l’ambulanza della Croce rossa è accorsa la scorsa notte alle 22 in via Balaguer, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in difficoltà. L‘autolettiga lo ha preso individuato: di 56 anni, si è comunque ben presto ripreso, ed è stato portato all’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Nella serata di ieri alle 20.40 in via Passerini a Tradate si è invece verificato un tamponamento fra due automobili: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa; ad avere bisogno di cure mediche un uomo di 59 anni che è stato trasportato all’ospedale di Tradate per gli accertamenti del caso e per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

