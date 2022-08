x x

VILADECANS – Sin qui la marcia è stata a dir poco trionfale, per l’Inox Team Saronno del presidente Massimo Rotondo. E l’unica squadra sinora imbattuta nella Coppa Coppe 2022 di softball che si sta tenendo a Viladecans in Spagna, dove oggi va in scena l’atto conclusivo: alle 20.30 la finalissima fra le saronnesi e la seconda miglior squadra del torneo, e che ha perso solo contro Saronno, ovvero le olandesi Sparks Haarlem.

L’Inox Team viene da un venerdì intensissimo: prima il successo pomeridiano in rimonta contro le Sparks, partita terminata addirittura alla decima ripresa (7-6) e durata due ore e mezza; ed in serata la facile vittoria sulle padrone di casa del Viladecans (14-0).

Le statistiche

Le statistiche del torneo parlano saronnese: nella classifica dei fuoricampo guida Fabrizia Marrone (3 homerun) seguita dalle compagne di squadra Valeria Bettinsoli e Giulia Longhi (2). Rbi: prima Suka Van Gurp delle Sparks (12), seguita da Valeria Bettinsoli e Giulia Longhi (9). Fra le lanciatrici, la saronnese Alexis Handley con 22 strike out è dietro solo all’austriaca Martina Lackner-Keil con 26.

Il programma odierno

Definito il programma di oggi, per l’ultimo atto della Coppa Coppe di softball edizione 2022. Per il terzo posto alle 17.30 Arrows Ostrava (Repubblica ceca)-Capitals Bonn (Germania); per il primo posto alle 20.30 Inox Team Saronno-Sparks Haarlem. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Youtube, pagina “Canal boogie Viladecans”.

Per il gironcino che definirà le posizioni di rincalzo si giocano alle 10 Viladecans-Witches Linz (Austria), alle 12.30 Eagles Anversa (Belgio)-Viladecans; alle 15 Eagles Anversa-Witches Linz.

20082022