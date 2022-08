x x

VARESE – La scorsa notte alle 1.30 a Cuvio, nella frazione Comacchio in via della Chiesa, per cause in corso di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro il muro di recinzione di un abitazione. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna, di 27 anni.

Sul posto anche i carabinieri, l’automedica e l’ambulanza della Croce rossa che ha infine trasportato la ragazza all’ospedale di Circolo di Varese per le cure del caso: al momento del ricovero la giovane non è apparsa in pericolo di vita.

(foto: la scena dell’incidente stradale avvenuto a Cuvio)

