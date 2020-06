SARONNO / TRADATE – Saronnese e Tradatese, in base ai dati delle scorse ore, sono quasi fermi, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, complessivamente +2 riferiti a Cislago e Tradate. Nel Varesotto ci sono stati però in tutto (dato del tardo pomeriggio di ieri) +22 casi, sono quasi tutti concentrati in una sola località, Cuvio (+10) e per il resto sparpagliati a macchia di leopardo sul territorio. +3 a Laveno Mombello e poi +1 a Castellanza, Lonate Pozzolo, Leggiuno, Orino 6, Samarate, Varese e Viggiù.

Ecco il riepilogo (con il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 101

Gerenzano 30

Cislago 36 (35)

Rovello Porro 21

Rovellasca 28

Turate 56

Lomazzo 29

Bregnano 22

Tradate 127 (126)

Venegono Inferiore 21

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 20

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 319 (318)

Busto Arsizio 395

Gallarate 255

In zona, +0 a Saronno e circondario, +1 a Cislago. Torna ad abbassarsi il numero giornaliero delle persone contagiate dal coronavirus in Lombardia: ieri, secondo il bollettino della Protezione civile, +143 casi (l’altro ieri erano +259, sempre secondo la Prociv). Dei +143 casi in Lombardia, +22 sono nel Varesotto. Nel comasco +10 mentre in Brianza se ne sono contati +7.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: recente cerimonia con i volontari a Cislago)

