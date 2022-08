x x

FINALE LIGURE – Un “grazie” per i tanti anni di frequentazione della città, fedelissimo della località balneare che frequenta sin da ragazzino: questa mattina nella sala consigliare del Municipio di Finale Ligure il sindaco Ugo Frascherelli ha consegnato al saronnese Alberto Paleardi un simbolico ma graditissimo riconoscimento, quasi una “cittadinanza onoraria”. Sin da giovanissimi, infatti, Paleardi trascorre il periodo vacanziero estivo proprio a Finale Ligure, dove ormai conosce tutto e tutti.

“Il pensiero del sindaco mi ha fatto davvero molto piacere – dice Paleardi – E’ una sorta di ringraziamento per avere scelto Finale in tutti questi anni. E’ una realtà che conosco benissimo, ho tanti amici qui, e mi sento sempre a casa”. In sala consigliare, Paleardi è stato accompagnato da un gruppo di amici del posto, ad iniziare da Daniele Conte, titolare dello stabilimento balneare “Bagni Vittoria”, dove la famigliare Paleardi è una presenza fissa.

(foto: il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli con Alberto Paleardi durante la cerimonia di questa mattina)

