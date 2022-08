x x

ORIGGIO – Incidente stradale stamane in viale Europa nella zona industriale di Origgio: alle 7.45 lo scontro fra una automobile ed un monopattino, la ragazza che guidava il mezzo elettrico è caduto ed è rimasta ferita. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Origgio-Uboldo ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, e la giovane è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per le cure del caso, ha riportato contusioni varie ma non è apparsa in pericolo di vita.

La vigilanza urbana origgese ha eseguito i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti al fine di chiarire, anche con l’ausilio delle telecamere del modernissimo sistema di videosorveglianza cittadina che sono presenti anche in quella zona, la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

