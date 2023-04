x x

SARONNO – Si era parlato, giusto un anno fa, di farne un centro giovanile, ma è ancora completamente vuota. Stiamo parlando di Cascina Paiosa, vecchio stabile di proprietà comunale a Cassina Ferrara, tempo fa restaurato anzi ricostruito ma che resta desolantemente vuoto, e che per l’ennesima volta si è allagato, dopo le piogge dei giorni scorsi.

“La Paiosa è una costruzione inutile che fa acqua da tutte le parti non solo metaforicamente, ma anche concretamente visto che vi piove dentro – sbotta Alberto Paleardi, che è andato sul posto a compiere un sopralluogo – Il progetto originario della riqualificazione della zona fu presentato da me in veste di presidente della commissione Lura e di componente del Cda del Parco nella sede della fondazione Cariplo a Milano. Tale progetto prevedeva un investimento di 50.000 euro da parte del comune di Saronno 169.000 da parte dell’ ente parco e di 219.000 da parte della fondazione Cariplo che si configurava come un cofinanziamento finalizzato al miglioramento del verde ed alla sua fruizione. In esso non si prevedeva nessun intervento edilizio sulla cadente Paiosa, ma in compenso per fare un esempio era prevista una area pic nic attrezzata tale da evitare i barbecue selvaggi che avvenivano ed avvengono nel cosiddetto pratone”.

Prosegue Paleardi: “Tale progetto è stato poi totalmente stravolto. Sono stati presentati delle varianti che toglievano i soldi per il verde per destinarli ad opere edilizie per rifare la Paiosa, o che in alternativa si può chiamare la Cascina della vigna. Da parte mia per ben tre volte ho fatto “saltare” tale proposta nel Cda del parco Lura. Però con l’ arrivo dell’ amministrazione Fagioli fui sostituito nel Cda del parco con una persona proveniente da Caronno Pertusella. Da allora la giunta Fagioli è riuscita a cambiare il progetto ad avere l’approvazione di Cariplo ed a realizzare quella struttura che giace sotto gli occhi di tutti abbandonata da anni. Abbandonata con infiltrazioni d’ acqua, classico esempio di opere inutili e mal fatte”.

28042023