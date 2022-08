x x

SARONNO – “Sono emozionato e onorato di rendervi partecipi di una nuova avventura: alle prossime elezioni politiche del 25 settembre sarò candidato alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 1, plurinominale 2 che rappresenta i collegi di Monza, Seregno, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni”.

Inizia così la nota con cui Fabrizio Sala assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione ed ex sindaco di Misinto annuncia la sua candidatura con Forza Italia.

“Accetto con piacere questa entusiasmante sfida! Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e la Coordinatrice Regionale di Forza Italia Licia Ronzulli per la fiducia che hanno riposto in me. Con grande responsabilità continuerò, come sempre, a dare il massimo per portare alti i valori di Forza Italia, partito che sono orgoglioso di rappresentare. L’impegno di ciascuno di noi è fondamentale per conseguire questo obiettivo, proiettando così, con fiducia, il nostro territorio verso le sfide del futuro, rendendolo sempre più protagonista”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn