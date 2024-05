Città

SARONNO – Continua sulla pagina Facebook del Comune e sull’informatore comunale Saronno Sette la campagna dell’Amministrazione comunale contro il degrado.

Dopo le immagini di discarichi di sacchi di spazzatura, dopo i cestini pieni di rifiuti e dei marciapiedi sporchi di vernice è la volta delle deiezioni canine. Si tratta di angoli di città sporchi e accompagnati dalla nota.

I nostri animali da compagnia sono amici di tutti noi. Purtroppo non tutti i loro padroni sono amici del decoro della nostra Saronno. In città esistono diverse aree cani deputate a far giocare, ma anche a far “sporcare” il proprio amico a quattro zampe e, quando non è possibile raggiungere le aree cani, sarebbe buona norma portare con sé, per la passeggiata, i sacchetti e anche una bottiglietta di acqua.

Il decoro della città migliora con l’impegno di tutti.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti