SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale Giuseppe Calderazzo in merito al consiglio comunale aperto sui disservizi a partire dalle maxi bollette legati alla gestione del servizio idrico cittadino.

“Lunedì 20 maggio alle 21 all’Auditorium “Aldo Moro”, si terrà un consiglio comunale aperto richiesto dal consigliere comunale Giuseppe Calderazzo unitamente ai consiglieri di Obiettivo Saronno.

“Si tratta di un’occasione molto importante per dare voce ai cittadini in merito ai problemi che ci troviamo ad affrontare sulla gestione dell’acqua a Saronno- scrive Calderazzo nel suo appello- i cittadini potranno rivolgere le loro domande direttamente al Gestore ALFA , che sarà presente con i suoi rappresentanti.

Nella serata affronteremo tutti insieme le criticità del caro bollette, conseguenza della rimodulazione della tariffa con un rialzo rispetto al passato, ma affronteremo anche la questione legata alla qualità dell’acqua che viene utilizzata per uso domestico.

Da quando la Gestione dell’Acquedotto è stata trasferita al gestore Alfa i cittadini saronnesi non hanno più la possibilità di monitorare mensilmente, e per singoli pozzi, la qualità della loro acqua, nello specifico i punti rete riguardanti la casetta dell’acqua, della zona Piscina, scuola Busnelli, scuola Montesanto e scuola Pizzigoni, cosi come avveniva fino a Dicembre 2021.

Ricordiamo che si trattava di un monitoraggio ottenuto dopo la lunga battaglia civica portata avanti dal Comitato Acqua legata al problema della contaminazione delle falde da trielina, e che era sottoposto in modo chiaro e comprensibile all’attenzione dei cittadini. Ad oggi la situazione è diventata confusa, non più trasparente e quindi anche preoccupante, per il 20 maggio auspichiamo una grande partecipazione cittadina per affrontare insieme e democraticamente un problema che ci riguarda tutti e che solo in questo modo possiamo chiarire e sperare di risolvere.”

