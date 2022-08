x x

RIMINI – Anche la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva, sta partecipando ai lavori del Meeting di Rimoni dove tra l’altro ieri ha dato il benvenuto al premier uscente Mario Draghi, che è intervenuto all’evento; “è sempre un piacere ed un onore incontrarlo e salutarlo di nuovo” dice Gadda.

Il Meeting Rimini, ricorda Gadda, “è sempre occasione di incontro con tante realtà con le quali in questi anni ho lavorato fianco a fianco per ottenere risultati importanti e utili al Paese. È sicuramente il caso della legge antispreco, e Fondazione Banco Farmaceutico Onlus è un tassello prezioso del meraviglioso mosaico di persone e associazioni che ogni giorno rispondono ai bisogni delle persone più fragili”.

(foto: Mario Draghi all’arrivo al Meeting di Rimini, con Maria Chiara Gadda)

