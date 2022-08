Ceriano Laghetto: “Libri e materiale scolastico usato, scambiamoli in paese!”

x x

CERIANO LAGHETTO – Anche quest’anno, nel Comune di Ceriano Laghetto è attivo il servizio Giraskuola, piattaforma online offerta gratuitamente a tutti i cittadini come servizio utile, ecologico e virtuoso, che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, prestare, regalare libri di scuola, romanzi e materiale scolastico usati. La piattaforma mette in relazione, in modo gratuito, persone del proprio Comune e dei paesi limitrofi interessate a scambiare volumi e materiale scolastico, a partire da quelli per la scuola secondaria di primo grado fino a quelli adottati alla scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivo primario della piattaforma è quello di fare incontrare le persone e favorire il risparmio e il riciclo dei prodotti della filiera scolastica. Per accedere al servizio occorre registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti che si trovano nei Comuni che aderiscono a Giraskuola. Una volta individuato il titolo, è possibile mettere in vendita o acquistare: la piattaforma metterà in contatto l’acquirente e il venditore, che a loro volta definiranno i termini dell’acquisto.

Il Comune di Ceriano Laghetto ha scelto di aderire in quanto crede fortemente nel valore dell’economia circolare sul territorio e negli strumenti che permettono ai propri cittadini di risparmiare in modo virtuoso riducendo gli sprechi. Il buon vicinato e il sostegno alle famiglie si può esprimere anche attraverso strumenti digitali pensati per offrire un servizio utile ed ecologico, promuovendo il risparmio consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/CerianoLaghetto.

(foto archivio)

