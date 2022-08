Calcio d’estate: 3 gol della Varesina all’Esperia Lomazzo

x x

LOMAZZO – La Varesina calcio di Venegono Superiore (serie D) nel pomeriggio dell’altro giorno ha espugnato 3-0 il terreno dello stadio di Lomazzo, nell’amichevole contro i locali dell’Esperia, che sono neopromossi in Promozione. Le due categorie di differenza si sono, come prevedibile, fatte sentire ma per entrambe le squadre sono giunte buone indicazione, che fanno ben sperare per il prossimo futuro.

L’Esperia Lomazzo debutta ufficialmente sabato, 27 agosto, con i match del primo turno di Coppa Italia in trasferta contro un’altra matricola della categoria di Promozione, ovvero l’Ispra.

(foto Esperia Lomazzo: un momento del pre-partita dell’amichevole che a Lomazzo ha visto opposti i locali dell’Esperia e la Varesina calcio)

