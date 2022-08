x x

TURATE / LIMBIATE – Incidente ieri alle 17.15 in via Santa Maria a Turate, dove una automobile è uscita di strada. Sul posto sono accorse le pattuglie di carabinieri e polizia locale e l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago che ha trasportato l’unico ferito, un uomo di 48 anni, all’ospedale di Saronno. Il diretto interessato non è comunque riportato gravi lesioni. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

A Limbiate, alle 15.30, in via Matteotti è stato investito un ciclista: l’uomo, di 36 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce viola ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano per essere medicato di non gravi lesioni. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale limbiatese e dei carabinieri della Compagnia di Desio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

26082022