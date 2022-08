x x

SARONNO – Traffico rallentato questa sera, venerdì 26 agosto, alla rotonda all’uscita cittadina dell’A9 Milano/Como a causa del guasto che ha bloccato una vettura. L’allarme è scattato intorno alle 18,30 quando il conducente ha chiamato la polizia locale: non riusciva a rimettere in moto la propria auto rimasta in panne proprio alle porte della rotonda su viale Europa (sp 233) in una posizione decisamente pericolosa.

La centrale operativa ha inviato sul posto la pattuglia di turno che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona deviando il traffico. I vigili, facendo viabilità, hanno consentito alle altre auto di circolare malgrado la vettura ferma in un’orario di punta. Le ripercussioni sono state contenute soprattutto grazie al traffico ancora ridotto di questi ultimi giorni di agosto.

