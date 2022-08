x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Marinella Pezzoni presidente della S.Vincenzo femminile di Saronno in ricordo di Fernanda Tettamanzi ex presidente del sodalizio che si è spenta l’altro giorno mentre si trovava in vacanza con la famiglia.

“Ci ha improvvisamente lasciati Fernanda Tettamanzi, presidente per oltre un decennio della sezione femminile della San Vincenzo di Saronno. E’ stata da sempre impegnata nell’ascolto e nell’aiuto delle fasce più deboli, collaborando con tutte le altre realtà associative del territorio. Ricordiamo il suo sorriso e la sua disponibilità verso gli ultimi, sorretta dalla Fede e da una incrollabile fiducia nella Provvidenza, forte dei principi Vincenziani di preghiera, umiltà e attenzione verso il prossimo. La sua perdita così inaspettata ci colpisce profondamente, e la sua memoria sarà sempre nei nostri cuori”.

