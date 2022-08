x x

MILANO – L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, ha incontrato oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, formalizzando le sue dimissioni dall’incarico “a seguito – ha spiegato – della candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre”.

L’assessore ha ringraziato il governatore e l’intera Giunta “per l’importante azione di governo svolta in questi difficili anni”. Contestualmente il presidente della Regione ha rivolto un cordiale ringraziamento all’assessore uscente “per il proficuo impegno dimostrato e per gli importanti risultati ottenuti” e ha nominato assessore, con decorrenza da domani, martedì 30 agosto, e con le stesse deleghe, Romano La Russa.

