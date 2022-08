x x

SARONNO – “Il gruppo “Non solo doposcuola” della parrocchia Regina Pacis vuole ricordare Fernanda Tettamanzi che per più di 30 anni ha portato avanti con passione una ‘lunga storia’ di tanti bambini e di tanti ragazzi senza tenere conto di alcuna differenza di nazionalità o religione”,

Inizia così il ricordo dei saronnesi che hanno collaborato per tanti anni con la 76enne saronnese scomparsa nel weekend in seguito ad una caduta avvenuta mentre si trovava in vacanza con la famiglia.

“Con la sua attenzione particolare alle varie necessità sapeva intrecciare le loro storie con la vita quotidiana anche delle loro famiglie, sempre comunque con grande umanità e fede. Il suo sorriso ed il suo esempio sono un caro ricordo per tutti noi del Doposcuola, certi che anche ora Fernanda ci è vicina e veglia su tutti noi”.

Il funerale, come anticipato, si terrà alle 16 alla Regina Pacis oggi mercoledì 31 agosto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn