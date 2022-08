x x

SARONNO – Il Fbc Saronno è pronto ad allargare la rosa, con un quarto portiere. Come annunciato del sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, c’è l’accordo con il giovane Alessio Buono. Giovane sì, è classe 2002, ma con esperienze significative alle spalle visto che dopo essere crescito nel vivaio del Torino ha giocato nella Primavera del Giana Erminio e l’anno scorso in Eccellenza con la Castanese. A Saronno si aggiunge al trio costituito da Bardaro, Rivaldo ed Oddi.

Il Saronno è reduce dalla vittoria di Coppa Italia, 4-1, contro la Besnatese e torna in campo domenica per la prima giornata del campionato di Promozione quando allo stadio di via Laratta a Lazzate (lo stadio saronnese è indisponibile perchè è in corso il rifacimeno del campo) si giocherà il derby contro l’Aurora Cmc Uboldese.

