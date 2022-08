x x

LAZZATE – Sul neutro di Lazzate (allo stadio saronnese stanno rifacendo il campo) il Fbc Saronno nel tardo pomeriggio di sabato ha “liquidato” la Besnatese 4-1 nella prima partita della Coppa Italia di Promozione. Risultato meno scontato di quanto appaia dal punteggio: primo tempo nettamente a favore dei biancocelesti che segnano due due e vanno vicini alla goleada. Nella ripresa una ventina di minuti buoni per la Besnatese mentre nel finale il Saronno firma il poker.

La cronaca – Avvio spumeggiante del Saronno che passa già al 11’ con un tiro forte e preciso di Brighenti appena dentro all’area di rigore. Per gli ospiti al 35’ Fabio Comani manda la palla ad accarezzare la traversa ma è l’unico sussulto della Besnatese, per il resto è un monologo degli amaretti. Al 42’ Maugeri viene messo già in area e Brighenti realizza il conseguente rigore.

Nel secondo tempo in apertura la Besnatese si rende pericolosa ed accorcia le distanze: Rivaldo respinge il tiro di Manuzzato, arriva Zoppi che con una spettacolare rovesciata fa 2-1 ed al 33’ Gandolfo trova i palo. Ma il finale è saronnese: al 44’ passaggio da sinistra di De Marco al centro per Malaspina che insacca; al 48’ va a segno di nuovo Brighenti con un rasoterra.

Girone 3 Coppa Italia Promozione: Fbc Saronno-Besnatese 4-1, ha riposato Meda. Classifica: Fbc Saronno 3 punti, Meda e Besnatese 0. Martedì prossimo Besnatese-Meda.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play della partita.

Fbc Saronno-Besnatese 4-1

FBC SARONNO: Rivaldo, Rudi, Bello, Torriano, Bredice, Ramadan M. (12’ st Monteverde), Di Noto, Gheller (34’ st De Marco), Brighenti, Romeo (1’ st Malaspina), Maugeri (34’ st Confalonieri). A disposizione Bardaro, Spinelli, Costin, Biscotti, Vanzulli. All. Tricarico.

BESNATESE: Ferragina, Maestranzi (1’ st Giglioli), Brivio, Comani L. (33’ st Cardani), Asprella, Comani F., Parachini, Cesaro, Gandolfo, Manuzzato, Petruzzellis (1’ st Zoppi). A disposizione Manica, Delodovici, Scanu, Piatto, Bonfante, Mastrogiacomi. All. Rasini.

Arbitro: Mainini di Busto Arsizio (Martini di Varese e Cariati di Varese).

Marcatori: 11’ pt Brighenti (S), 42’ pt Brighenti (S) (rig.), 2’ st Zoppi (B), 44’ st Malaspina (S), 48’ st Brighenti (S).

