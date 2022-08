x x

CERIANO LAGHETTO – “Per motivi personali mister Simone Franco ha dovuto abbandonarci il giorno prima dell’inizio della preparazione, ma siamo sicuri che in futuro troveremo ugualmente il modo di collaborare in un qualche modo. I nostri dirigenti hanno pensato di chiamare mister Daniele Borgatti, che era in spiaggia a godersi gli ultimi giorni di mare. La telefonata rientra a pieno titolo nelle storie che un giorno ci racconteremo attorno al fuoco. Evidentemente, ci si intende perchè in meno di due ore è arrivato il fatidico sì che riporta quindi mister Borgatti al timone del nostro veliero a soli quattro mesi dalla separazione dettata da contingenze personali”. Sono i responsabili della Frazione calcistica Dal Pozzo (Terza categoria) a dare notizia del ritorno del tecnico in panchina.

Con rinnovato entusiasmo quindi “accogliamo nuovamente mister Borgatti che, insieme ai suoi due fidi collaboratori che già conoscete, sarà la guida tecnica per la stagione 2022-2023”. Con tanti arrivi anche dalle categorie superiori, il Dal Pozzo è senz’altro una delle favorite nella corsa per il passaggio di categoria.

(foto: al centro mister Daniele Borgatti. Nella prossima stagione sarà ancora lui alla guida del Dal Pozzo)

31082022