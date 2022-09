x x

CARONNO PERTUSELLA – Si terranno domani pomeriggio alla chiesa di S. Alessandro a Pertusella i funerali di Paolo Fiscato il 12enne che si è spento domenica dopo la caduta di cui è stato vittima in montagna. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 agosto alle 16 in Val Formazza. Paolo era con la famiglia per una passeggiata sopra Salecchio a Case Francoli località posta a 1.555 metri di quota. Dopo la caduta si sono immediatamente mobilitati i soccorsi. Il 12enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Una settimana di cure non sono bastate e Paolo si è spento nel reparto di rianimazione.

Grande il cordoglio della comunità di Caronno Pertusella, degli scout di cui Paolo faceva parte ma anche degli Alpini con cui il papà Stefano fa parte. Vicinanza è arrivata anche dal comune di Saronno mentre il sindaco di Caronno Marco Giudici ha parlato di un lutto incomprensibile che tocca l’intera comunità”.

Come detto l’ultimo saluto a Paolo sarà domani pomeriggio alle 15 nella Parrocchia di Sant’Alessandro. Stasera si terrà una veglia di preghiera alle 21 sempre in parrocchia.

