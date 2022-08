x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla scomparsa di Paolo Fiscato 12enne caronnese caduto durante una gita in montagna lo scorso 20 agosto in provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il Sindaco Airoldi e l’Amministrazione comunale saronnese, a nome della città di Saronno, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Paolo, il 12enne di Caronno Pertusella vittima di un tragico incidente in montagna.

Il pensiero più grande va naturalmente a mamma Nicoletta e papà Stefano, volontario degli Alpini e della Protezione Civile di Caronno e coordinatore dei gruppi Alpini della nostra zona nell’importante lavoro di volontariato all’hub vaccinale di via Parini.

Ciao Paolo….

