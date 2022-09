x x

UBOLDO / LOMAZZO – Uboldese corsara mentre l’Esperia Lomazzo perde e lascia il torneo: il riferimento va ai risultati del turno infrasettimanale della Coppa Italia di Promozione.

Nel girone 1 vittoria in trasferta del Cas Amici dello sport Sacconago che espugna 2-1 il campo dell’Esperia Lomazzo, risultato che estromette i comaschi dalla competizione. Risultati: sabato 27 agosto Ispra-Esperia Lomazzo 0-1; Esperia Lomazzo-Amici dello sport 1-2; mercoledì 14 settembre Amici dello sport-Ispra. Classifica: Amici dello sport e Esperia Lomazzo 3 punti; Ispra 0.

Commenta Stefano D’Ulivo, direttore sportivo dell’Esperia: “Dispiace essere usciti dalla Coppa, ma allo stesso tempo c’è soddisfazione per la buona prestazione. Dobbiamo probabilmente imparare a essere più cinici”.

Nel girone 2 l’Aurora Cmc Uboldese si è invece presentate nel modo migliore in Coppa, dopo il riposo di domenica: ha vinto in trasferta sul campo del quotato Morazzone, 4-1 con doppietta di Niesi a segno al 23′ ed al 40′. In gol al 28′ Arienti, al 35′ della ripresa Alberti ed al 40′ della ripresa Ghizzi. Risultati: sabato 27 agosto Lentatese-Morazzone 3-4, martedì 30 agosto Morazzone-Aurora Cmc Uboldese 1-4, mercoledì 14 settembre Aurora Cmc Uboldese-Lentatese. Classifica: Aurora Cmc Uboldese e Morazzone 3 punti, Lentatese 0.

Nel girone 3 ha riposato il Fbc Saronno, si è giocata l’altra sera Besnatese-Meda 1-3 (gol di Tartaglione, Petruzzellis, Filomeno e Cicola): la sfida di mercoledì prossimo a Meda, fra i brianzoli ed il Saronno deciderà quale delle due squadre passerà il turno, ai saronnesi (che sabato scorso avevano battuto la Besnatese 4-1) potrebbe bastare anche il pareggio. Risultati: sabato 27 agosto Fbc Saronno-Besnatese 4-1, Besnatese-Meda 1-3, mercoledì 14 settembre Meda-Fbc Saronno. Classifica: Fbc Saronno e Meda 3 punti, Besnatese 0.

