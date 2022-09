x x

SARONNO – Un profondo avvallamento nella strada notato da passanti e residenti ma anche da chi transitava rapidamente in auto. E’ quello che è stato notato ieri in via Bergamo all’altezza della Cascina Cristina. La segnalazione è arrivata in mattinata al comando di polizia locale che prima ha attivato i tecnici comunali che hanno provveduto a transennare la zona e poi ha allertato Alfa. I tecnici sono arrivati sul posto nel pomeriggio per l’intervento di manutenzione sulla tubatura sottostante evidentemente danneggiata tanto da provocare un cedimento nell’asfalto.

