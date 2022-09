x x

SARONNO – Ha visto un uomo che strappava una collana ad una 55enne ha cercato di bloccarlo ma questo per riuscire a sfuggire alla presa gli ha lanciato addosso il telefono cellulare. Si è ritrovato con alcune escoriazioni alla fronte (che si è fatto medicare al pronto soccorso) il 29enne che l’altro giorno è intervenuto durante uno scippo.

E’ successo intorno all’una del pomeriggio in via Guanella tra il centro e il quartiere Prealpi. Una 55enne stava pedalando in sella alla propria bicicletta quando un giovanissimo nordafricano, verosimilmente non ancora maggiorenne, le si è avvicinato e le ha strappato la collana. La donna ha perso l’equilibrio ed è caduta dalla bicicletta restando sull’asfalto con diverse contusioni.

Ad assistere alla scena un 29enne che ha cercato di bloccare lo scippatore. L’ha afferrato ma questo per divincolarsi gli ha lanciato addosso il cellulare. Stupito il saronnese ha mollato la presa per un istante. E’ proprio quello su cui contava il fuggitivo che cogliendo l’occasione è riuscito a dileguarsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna che ha preferito rifiutare il ricovero e al 29enne accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

Sono accorsi anche i carabinieri della compagnia cittadina che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dello scippatore. Utili da questo punto di vista potrebbero essere le immagini della videosorveglianza. Da valutare anche il possibile collegamento, anche se in quella circostanza in malvivente era in bici, con quanto accaduto domenica sera in via Tommaseo dove è stata aggredita, sempre per strapparle una collana, una settantenne. Episodi analoghi si sono registrati anche a metà agosto in via Cavour.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn