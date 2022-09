x x

SARONNO – Ieri è iniziato Terra Mater – festival per il futuro del pianeta che si terrà a Saronno fino al 4 ottobre. Un gruppo di circa 20 persone si è recato in visita all’eremo di San Salvatore di Erba, in provincia di Como, per celebrare la giornata mondiale per la Custodia del Creato. Ad accompagnare il gruppo, Fratel Ruggero per la Comunità Laudato Si’ di Bovisio Masciago e Don Armando Cattaneo, ex prevosto di Saronno ora incaricato dall’arcivescovo di seguire le attività delle Comunità Laudato Sì della diocesi di Milano.

La salita all’Eremo è stata accompagnata dalla lettura meditata del messaggio di Papa Franceso per questa speciale giornata di preghiera per la nostra terra. Una volta giunti alla meta, è seguito l’approfondimento del tema “gli alberi nella Bibbia”: grazie al Giardino della Bibbia presente nell’eremo, si sono ritrovate tutte le piante nominate nella Bibbia. Gli scritti del biblista Don Antonio Pinna hanno guidato la meditazione, attraversando il vecchio e il nuovo Testamento. La giornata è terminata con una visita nella vicina Val di Caino.

“Siamo molto soddisfatti della prima giornata del festival Terra Mater, che coincide anche con l’inizio del Tempo del Creato, un momento molto importante per i credenti” commentano gli organizzatori. “È stato arricchente condividere questo momento di preghiera e la suggestiva camminata nella Val di Caino, accompagnati dalla bellezza e dalla luce di un paesaggio degno di essere respirato e vissuto passo dopo passo, in un misto di contemplazione e di stupore, verso le bellezze del creato, che dobbiamo e vogliamo salvaguardare per noi e per il nostro futuro.”

Il festival e la meditazione per la nostra casa comune proseguono oggi con la preghiera dei fratelli musulmani, alle 12.30 al Centro Culturale Islamico e stasera, dalle 21 al palazzetto Ronchi con la preghiera ecumenica organizzata dai giovani della comunità pastorale di Saronno.

