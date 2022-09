x x

CARONNO PERTUSELLA – Alla scuola primaria Sant’Alessandro di via Sant’Alessandro a Caronno Pertusella i genitori degli alunni sono diventati anche imbianchini; visto che ce n’era bisogno si sono “armati” di pennelli e vernice ed hanno dato in questi giorni una bella rinfrescata agli ambienti.

Non è mancato il “grazie” da parte di docenti e personale scolastico, tramite i social: “A nome della preside e di tutti gli insegnanti un grazie, pieno di riconoscenza e gratitudine, ai genitori della scuola Sant’Alessandro. Volontariamente, hanno imbiancato tutte le classi del nostro plesso! La fatica e l’impegno, alla fine, hanno lasciato il posto a tanta, tanta soddisfazione. Grazie di cuore”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni dei genitori che in questi giorni sono stati anche imbianchini alla scuola caronnese Sant’Aleassandro)

04092022