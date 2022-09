x x

SARONNO – “Un bilancio decisamente positivo per un pomeriggio intenso ed interessante. Per noi del gruppo saronnese è stata l’occasione di ritrovarsi dopo le vacanze e iniziare a programmare l’attività per il prossimi mesi ma anche di allargare lo sguardo all’ambito regionale e nazionale. Preziosa la presenza del vice presidente del consiglio comunale di Milano, consigliere Andrea Mascaretti che ha conquistate i tanti cittadini che si sono fermati per conoscere i progetti e le idee di Fratelli d’Italia per la nostra città, per la Lombardia e per l’intero Paese”.

Così i militati di Fratelli d’Italia tracciano le somme al termine del appuntamento domenica in piazzetta Schuster: “Questa nuova location è decisamente interessante – spiegano gli attivisti – nel cuore di Saronno in uno spazio raccolto in cui incontrarsi, parlare e confrontarsi”.

Tra i presenti il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone, il presidente di Sos Italia Libera Paolo Bocedi, l’ex assessore Gianangelo Tosi, il membro del direttivo Flavio Armanini e la delegata della commissione sport Marina Ceriani.

Malgrado i riscontri positivi e l’attenzione dei passanti “dai pensionati alle famiglie” Fratelli d’Italia Saronno è già in prima linea per il bis: stamattina, domenica 4 settembre il gazebo sarà attivo dalle 10 alle 12.

