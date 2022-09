x x

SARONNO – Domenica 18 settembre alle 16.30 nel giardino di Villa Gianetti ed in occasione della “Legnano Day“, Antonio Siciliani andrà in scena con il suo monologo “Elogio della maglia nera”, racconto ispirato alla vita sportiva del ciclista Luigi Malabrocca, la più celebre maglia nera del Giro d’Italia. L’annuncio arriva dall’associazione Helianto che propone l’evento.

La “Legnano Day” sarà una giornata dedicata allo storico marchio Legnano, grande esempio d’imprenditoria e sport nel mondo della bicicletta.

Tra le altre attività previste dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 ci sarà un’esposizione di biciclette storiche Legnano tra cui la bicicletta originale di Gino Bartali con cui vinse il Giro di Svizzera nel 1946. Alle 11 arrivo pedalata organizzata dalla pagina Facebook “La mia Legnano”.

Alle 15,45 la redazione di “Biciclette d’Epoca” racconterà la storia di “Bartali alla Legnano”.

