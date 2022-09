x x

CISLAGO – Sabato 11 e domenica 12 settembre l’oratorio san Giulio con il patrocinio del Comune di Cislago organizza la Festa della Massina.

Sabato 11 alle 18.30 apriranno gli stand gastronomici, alle 20.30 partirà il tradizionale gioco del coniglio, alle 21 si terrà un concerto di musica dal vivo.

Domenica 12 alle 10 comincerà la messa, alle 11 si svolgerà l’esibizione di judo-karate, alle 16.30 saranno celebrati i vesperi e la processione con la partecipazione del Corpo Musicale

Santa Cecilia di Cislago, alle 17.45 si svolgerà l’esibizione di freestyle calcio, alle 18.30 riaprirà lo stand gastronomico e la serata continuerà con musica e giochi.

(foto: oratorio di san Giulio)

