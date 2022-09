Calcio, mister Gilardengo dall’Uboldese all’ambiziosa Nuova Abbiate

x x

TRADATE / UBOLDO – Dall’esperienza con l’Aurora Cmc Uboldese con una tranquilla salvezza conquistata in Promozione, alla nuova esperienza alla guida di una squadra ambiziosa e rinnovata che parte della Seconda categoria, ovvero l’Asd Nuova Abbiate: il riferimento va a mister Stefano Gilardengo, pronto a questa avventura. Al suo fianco c’è il vice allenatore Diego Paccani.

Nell’Asd Nuova Abbiate anche un altro volto noto nel calcio locale ovvero l’ex direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi, che anche nella compagine tradatese riveste ora lo stesso ruolo. Il club è presieduto da Sebastiano Scifo; obiettivo quello di arrivare in alto.

(foto: mister Stefano Gilardengo con la maglia della Asd Nuova Abbiate)

07092022