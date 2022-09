x x

TURATE – È stata ultimata in questi giorni l’installazione di nuove attrezzature sportive al parco “Turate solidale” di via Garibaldi. Nel dettaglio, sono state posizionate 11 strutture calisthenics e di skyfitness. L’installazione è frutto di un investimento complessivo di 45.000 euro, beneficiando di un finanziamento da parte di Regione Lombardia pari a 30.000 euro, grazie alla partecipazione vincente al “Bando regionale Sport outdoor 2021” da parte del Comune di Turate.

Il percorso atletico è adesso a disposizione di tutti i cittadini che vorranno utilizzarlo per tenersi in un buono stato di forma.

(foto: una delle attrezzature del percorso atletico che sono state installate al parco di via Garibaldi)

07092022