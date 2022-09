x x

SARONNO – Dal 2 al 9 agosto scorso una trentina di saronnesi della comunità pastorale Crocifisso risorto hanno affrontato un pellegrinaggio in Germania sulle orme di Lutero, attraversando le città che hanno visto il riformatore protagonista: Erfurt, Eisleben, Wittemberg.

Il pellegrinaggio, guidato da don Alberto Corti (della parrocchia Sacra Famiglia) si è posto nel solco del dialogo ecumenico, ma soprattutto, in questi tempi così incerti, si è anche riflettuto, girando tra una meta e l’altra, “con la Fratelli tutti di papa Francesco”.

Dialogo e conoscenza reciproca sono state le parole chiave che hanno permesso ai partecipanti di non essere semplici turisti tra Berlino, Magdeburgo, Dresda, Norimberga, imparando a conoscere, confrontarsi con una cultura e una lingua diversa. Bellissima la serata in birreria a Berlino, nel più puro spirito tedesco; toccante la celebrazione della Messa nella chiesa luterana di Erfurt, dove il pastore ha accolto la compagnia con grande cordialità e simpatia, introducendo tutti alla sua fede.

Di grande esperienza la guida, Angelo, di origine lucchese, ma da 30 anni in Germania, che ha saputo in ogni luogo toccato introdurre i partecipanti sia alla intensa storia imperiale della Germania, sia anche al periodo della Guerra Fredda, che Berlino col suo muro ha vissuto in modo drammatico e intenso.

