Calcio serie D: mister Moretti analizza la prima della Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Mister Simone Moretti della Caronnese fa il punto della situazione dopo la gara di debutto stagione, la sconfitta 0-1 in casa contro la Virtus Ciserano Bergamo, al via del campionato di serie D. Cos’è andato storto? “Penalizzati dall’episodio del gol, c’è stata poi la reazione molto positiva della squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto quello che avevamo preparato, concedendo qualcosa ma creando anche un paio di occasioni nitide. Resta un po’ di amaro in bocca, un pari sarebbe stato più giusto” rimarca il tecnico dei rossoblù.

Per i caronnesi il prossimo appuntamento è domenica. seconda giornata del campionato di serie D, con la trasferta sul campo dell’ostico Sporting Franciacorta.

