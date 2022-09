x x

SARONNO – Lavori ultimati al Paladozio. La nuova pista di atletica indoor al PalaDozio, recentemente rifatta e pronta a ospitare tutte le attività – invernali e non – della prossima stagione è pronta.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento che ha rimesso a nuovo la nostra pista – spiega il presidente di Osa Saronno Marco Balestrini – uno strumento preziosissimo per gli allenamenti dei nostri atleti e componente fondamentale dei tanti buoni risultati che stiamo ottenendo a livello nazionale. Sarà un vero piacere per noi poterla mostrare a tutti in occasione dell’ormai imminente Finale B dei Campionati di Società, che ospiteremo proprio qui a Saronno il 17 e 18 settembre”.

L’inaugurazione della nuova pista, infatti, è prevista per sabato 17 settembre alle 11.

QUI IL PRIMO SOPRALLUOGO CON ILSARONNO

QUI LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn