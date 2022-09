x x

SARONNO – “Un campus in stile americano dove gli istituti tecnici superiori possano trovare dei servizi comuni (dalla mensa al parcheggio) così da sfruttare sinergie facendo crescere l’offerta scolastica del polo saronnese che conta già 12 mila studenti”.

Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, organizzata per fare il punto delle attività dell’Amministrazione comunale per l’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco Augusto Airoldi ha rimarcato l’impegno della sua Giunta per il sostegno alla scuola “Il rapporto tra l’Amministrazione e il mondo della scuola è cambiato, con noi c’è più attenzione per le strutture ma anche per le persone ossia gli studenti e i ragazzi”.

Il primo cittadino ha tenuto a rimarcare come l’attenzione riguardi anche i problemi creati dalla pandemia: “Le conseguenze e l’influsso che l’impossibilità di relazionarsi di persona hanno avuto sui ragazzi e giovanissimi lo pagheremo per i prossimi dieci anni – ha proseguito Airoldi – lo ha detto anche il prefetto di Varese nell’incontro che abbiamo tenuto il 28 giugno scorso in Villa Gianetti. Questa situazione ha e avrà conseguenze nei confronti dei ragazzi e anche verso la microcriminalità. L’Amministrazione su questo fronte è in prima linea su diversi progetti che affrontano tutti i problemi”

Airoldi ha sottolineato come, nonostante i danni della grandinata e le necessità dei plessi scolastici, nidi e scuole materne abbiano aperto i battenti regolarmente “come faranno tutti gli altri istituti scolastici nei prossimi giorni”.

E ha concluso: “Stiamo lavorando anche su l’interesse che diversi istituti tecnici di avere spazi in città per la creazione di un campus. Del resto un polo scolastico con 12 mila di studenti qualè quello della nostra città non può che essere di interesse per chi si occupa di formazione. E’ sicuramente un’occasione da cogliere concretizzandola nel più breve tempo possibile”.

