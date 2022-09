x x

CISLAGO – Recuperata e restituta al proprietario in ottime condizioni. Il riferimento va ad una moto che ha attirato l’attenzione della polizia locale. E’ successo stamattina, giovedì 8 settembre, quando la pattuglia della polizia locale del comando guidata dal comandante Marco Cantoni, dedicata al controllo del territorio ha notato un motociclo.

L’ubicazione inusuale, ovvero nelle vicinanze dell’area cimiteriale e l’assenza del conducente, ha insospettito gli agenti. Hanno così eseguito dei controlli che gli ha permesso di scoprire che il mezzo era stato rubato nel milanese. Soddisfazione del proprietario che si è visto restituire un veicolo di valore e ancora in ottime condizioni.

