SOLARO – Questa mattina, giovedì 8 settembre, i carabinieri della stazione di Solaro e gli agenti della polizia locale di Solaro sono intervenuti nell’ex cantiere edile di via San Pietro per uno sgombero. A seguito delle numerose segnalazioni dei residenti in merito ad occupazioni abusive e problematiche igieniche ed a seguito di altrettanti sopralluoghi degli agenti della vigilanza urbana, il 29 giugno il Comune di Solaro aveva emesso un’ordinanza per richiedere la messa in sicurezza e chiusura dell’ex cantiere edile di via San Pietro. “La “curatela fallimentare”, nonostante la piena responsabilità sulla proprietà, ha disatteso la richiesta. Ricordiamo che, a seguito del fallimento dell’azienda costruttrice, la palazzina residenziale è stata messa all’asta, sin ad ora senza trovare acquirenti” rilevano dal Comune.

Le forze dell’ordine, di concerto con l’Amministrazione Comunale, hanno dunque pianificato un intervento di sgombero che si è svolto dalle 8.15 di oggi, giovedì 8 settembre. L’esito è stato positivo e la proprietà è stata liberata dai suoi occupanti abusivi, ripulita dagli operai comunali e da Servizi Comunali con rimozione di materiale e spazzatura e nuovamente sigillata. In totale sono state identificate sette persone, alcune delle quali molto giovani, che non hanno opposto resistenza.

“Non si tratta del primo intervento delle forze dell’ordine concordato con l’Amministrazione Comunale che, nonostante si tratti di una proprietà privata, ha impegnato ripetutamente dei fondi pubblici ai fini di una maggiore sicurezza. Si procederà ora secondo i termini nei confronti della curatela fallimentare” concludono dal Comune.

(foto: alcune immagini dell’intervento delle forze dell’ordine in via San Pietro a Solaro)

08092022