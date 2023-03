x x

ROVELLO PORRO – Una dolce “paga” quella che i volontari di Ave Rovello Porro, che ogni mattina nei periodi scolastici sono impegnati nel servizio “Nonno vigile”, tenendo lontani gli autoveicoli dagli ingressi delle scuole per delimitare una zona sicura per bimbi e famiglie.

Tra i bimbi che si sentono al sicuro grazie ai volontari Ave c’è anche Daniela: la piccola che, nella giornata di ieri, ha dedicato una dolcissima lettera di ringraziamento al “nonno vigile” che lavora di fronte alla sua scuola.

“Io vorrei ringraziarti – si legge nella lettera che la bimba ha dedicato al volontario, in inchiostro rosa – per tutto quello che fai e per il tuo cuore gentile che aiuta il comune. Grazie per offrirti di aiutare anche noi bambini, sono molto grata.”

“Mi hai ispirato e quando sarò grande farò lo stesso lavoro”, conclude la bimba prima di terminare la sua letterina: “con amore, Dani”. Per il nonno vigile ci sono anche disegni di palloncini dalle forme di stelline e cuoricini.

Il tenero gesto non è passato inosservato all’associazione di Rovello Porro, che ha scritto sui social: “Consegnata stamattina da una bimba ad un volontario Ave in servizio davanti alla scuola come “Nonno vigile”. Questa è la “paga” preziosa di chi fa volontariato.”

(in foto: la lettera della bimba, pubblicata dall’associazione Ave sui social)

