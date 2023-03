x x

ROVELLO PORRO – Nei giorni scorsi i volontari dell’Ave, Associazione verde età di Rovello Porro, ci avevano riprovato, liberando alcuni pesci rossi nella fontana che si trova nei pressi del cimitero di via Pagani a Rovello Porro. C’erano già in passato, ma qualcuno li aveva rubati. Stavolta, per il momento, si è andato nella direzione opposta considerato che nel giro di poco i pesci rossi si sono addirittura… moltiplicati, ovvero sono aumentati di numero, evidentemente qualcuno di sua iniziativa ne ha lasciati altri nella vasca.

I volontari Avi si prendono l’impegno di accudirli, già in passato la vasca si era rivelata un buon habitat, ma poi – come detto – erano entrati in azione i ladruncoli che non avevano dunque risparmiato neanche i pesci rossi, che erano svaniti nel nulla.

(foto: i pesci rossi nella vasca a Rovello Porro)

