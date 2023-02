x x

ROVELLO PORRO – Tantissimi sacchetti “sbagliati” della raccolta differenziata. A Rovello Porro, giustamente, la nettezza urbana non li ha ritirati, lasciandoli a margine della strada con il relativo avviso. Un brutto “spettacolo” per chi nelle scorse ore si è trovato a passare in centro, come testimoniato dalle immagine pubblicate sui social da Ave, l’Associazione verde età, che ha messo un “no comment” per stigmatizzare la mancanza di attenzione alle regole della differenziata, da parte di tanti, troppi cittadini.

I controlli proseguiranno anche prossimamente, i sacchetti “sbagliati” non saranno mai ritirati da parte degli addetti.

(foto: i rifiuti non ritirati. Nei sacchetti immondizia alla rinfusa, senza seguire le regole della raccolta differenziata)

